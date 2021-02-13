شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 5 مساجد بعد ثبوت 5 حالات كورونا بين المصلين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - إعادة فتح 44 مسجداً كانت قد أغلقت لأسباب احترازية

- 57 مسجداً تم إغلاقه خلال الأيام الست الماضية

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم عن مباشرة إغلاق 5 مساجد مؤقتاً بمنطقتي الرياض والحدود الشمالية بعد ثبوت 5 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال ست أيام 57 مسجداً تم فتح 44 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم السبت غرة شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي أربعة مساجد في منطقة الرياض وواحد في منطقة الحدود الشمالية بعد ثبوت 5 إصابات كورونا مؤكدة بين صفوف المصلين جاءت على النحو التالي: حالة واحدة في جامع بحي عرقة بمدينة الرياض وتم إغلاقة وتوجيه المصلين بأداء صلاة الجمعة في الجوامع القريبة،وحالة واحدة في مسجد بمحافظة شقراء، وحالة واحدة بمسجد بمحافظة الدوادمي، وحالة واحدة في مسجد بمحافظة المزاحمية،وحالة واحدة بمسجد بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية .

ونوهت الوزارة في ختام بيانها بوعي وحرص المصلين على الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتعاون المميز في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة بالاتصال على الرقم الموحد 1933، كما طالبت الجميع بمواصلة اتخاذ كافة التدابير وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة لحمايتهم من خطر فيروس كورونا.