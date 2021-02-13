شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 341 مخالفة للاحترازات وإغلاق 298 منشأة في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة 8,824 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية بمشاركة الجهات المعنية للتأكد من التزام المنشآت والمراكز التجارية بالاشتراطات الصحية وتطبيقها للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري أنه تم مضاعفة الفرق الميدانية وتكثيف عدد الجولات خلال اليومين الماضيين لتصل إلى 8,824 جولة، تم خلالها رصد نحو 341 مخالفة، وإغلاق 298 منشأة مخالفة لتطبيق البروتوكولات الوقائية.

وأشار إلى أن الجولات شملت متابعة المراكز والمنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، إلى جانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، إضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.