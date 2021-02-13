شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تعافي 356 من كورونا وتسجيل 337 إصابة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت وزارة الصحة إلى الاستفادة من خدمات عيادات "تطمن" التي هيأتها الوزارة لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا مثل "ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق" وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، لافتةً النظر إلى أن العيادات يُمكن زيارتها بدون ححز موعد وتوجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات في مختلف مناطق المملكة، وتعمل على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وأعلنت الصحة اليوم تسجيل (337) حالة مؤكدة، وتعافي (356) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2679) منها ( 456) حالة حرجة, مبينة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ ( 372410) حالات، وعدد حالات التعافي (363303) حالات.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (4) حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6428) حالة, كما تم إجراء (46841) فحصاً مخبرياً.

ودعت الجميع إلى التواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).