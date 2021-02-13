بالفيديو.. تعرف على مزايا تطبيق ساما تهتم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر حساب تدري عن هالخدمة، وهو إحدى مبادرات برنامج يسّر لرفع الوعي بالخدمات الحكومية الإلكترونية مقطع فيديو أوضح من خلاله مزايا وفوائد تطبيق ساما تهتم.

وأوضح أن تطبيق ساما تهتم @SAMAcares المقدم من البنك المركزي السعودي يستقبل شكاوي العملاء ويضمن معالجتها بسرعة وشفافية ويقدم معلومات موثوقة في الثقافة المالية والحقوق والواجبات.

وأضاف حساب تدري عن هالخدمة أنه يمكن تحميل تطبيق ساما تهتم من خلال الروابط التالية:

نظام ios : https://apps.apple.com/sa/app/samacares/id1508549274…

نظام اندرويد: https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.samacares.my…



