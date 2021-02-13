طريقة التقديم في وظائف شركة البحر الأحمر وشروط القبول

قامت شركة البحر الأحمر للتطوير، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، المملكة العربية السعودية، بالإعلان عن توافر عدد من الوظائف الإدارية، عبر موقعها الإلكتروني، وأوضحت الشركة أن الوظائف متوفرة لحملة شهادات الماجستير والبكالوريوس من الجنسين، في التخصصات المناسب للوظائف المتقدم للتسجيل فيها، هذا وذكرت الشركة خلال الإعلان كذلك، أن العمل سيكون بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي، وسنكشف لكم من خلال التقرير رابط التقديم في وظائف شركة البحر الأحمر.

وظائف شركة البحر الأحمر

ذكرت شركة البحر الأحمر التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، في إعلان قامت بنشره عبر موقعها الإلكتروني، توافر عدد من الوظائف الشاغرة لديها، لحملة شهادة الماجستير والبكالوريوس، للعمل تحت المسميات الوظيفية التالية:

وظيفة مساعد مدير إدارة أعمال، وتحتاج تلك الوظيفة لحاملي شهادة البكالوريوس في التخصصات “إدارة الأعمال أو الهندسة”.

وظيفة المدير التجاري، وتحتاج تلك الوظيفة لحملة شهادة البكالوريوس في التخصصات “الأعمال المالية والتجارية ومسح الكميات والهندسة”.

وظيفة مساعد مدير التكلفة، وتحتاج تلك الوظيفة لحملة شهادة البكالوريوس ويفضل الماجستير في تخصص إدارة أعمال.

التقديم في وظائف شركة البحر الأحمر

أوضحت شركة البحر الأحمر في إعلان الوظائف الذي قامت بنشره عبر موقعها الإلكتروني، أن باب التقديم والتسجيل في الوظائف المعلنة، سيتم فتحه بداية من يوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير 2021، بحيث يمكن للراغبين في التقديم، التسجيل من خلال رابط التقديم على موقع الشركة الإلكتروني، لمن يتوفر لديهم شروط القبول بالوظائف المعلنة.

شروط القبول بالوظائف

أعلنت شركة البحر الأحمر عن توافر عدد من الوظائف الإدارية لديها، ويشترط في المتقدمين توافر الآتي: