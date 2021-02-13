السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 978 جولة رقابية وتغلق 29 منشأة مخالفة



الدمام 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 978 جولة رقابية، و 175 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 29 منشأة، وتحرير 46 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية والتكدس وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية الصحية المكثفة على المنشآت التجارية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها للتدابير الصحية المرتبطة بـ "

ودعَت الأمانة لضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال مركز (940)، لمعالجتها.

// انتهى //

13:52ت م

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الدمام 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 978 جولة رقابية، و 175 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 29 منشأة، وتحرير 46 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية والتكدس وتطبيق توكلنا.وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية الصحية المكثفة على المنشآت التجارية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها للتدابير الصحية المرتبطة بـ " كورونا المستجد"، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق " توكلنا "، وذلك لرفع مستوى الالتزام ورفع الوعي.ودعَت الأمانة لضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال مركز (940)، لمعالجتها.// انتهى //13:52ت م0046

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