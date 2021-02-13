السعودية اليوم / المقبل يشكر القيادة على ترقيته إلى المرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية



الرياض 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

رفع سعد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المقبل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وعبر عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، مؤكدا أنها ستكون - بإذن الله تعالى ـ دافعا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن .

كما قدم المقبل الشكر لمعالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على ثقته ودعمه له، ولمنسوبي الوزارة، سائلاً العلي القدير أن يعينه على أداء مهامه على الوجه الأكمل.

// انتهى //

13:35ت م

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الرياض 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسرفع سعد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المقبل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، - حفظهما الله -، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة (مستشار إيرادات) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.وعبر عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، مؤكدا أنها ستكون - بإذن الله تعالى ـ دافعا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن .كما قدم المقبل الشكر لمعالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على ثقته ودعمه له، ولمنسوبي الوزارة، سائلاً العلي القدير أن يعينه على أداء مهامه على الوجه الأكمل.// انتهى //13:35ت م0044

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