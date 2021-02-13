السعودية اليوم / أمين منطقة نجران يرأس اجتماع رؤساء بلديات المنطقة



نجران 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

رأس أمين منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي بمقر الأمانة أمس، الاجتماع الدوري الثاني لرؤساء بلديات المنطقة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من المحاور المتعلقة بكفاءة الإنفاق وبرامج جودة الحياة وإنجاز المشروعات والاستدامة المالية وتطبيق الاحترازات التي تُنفذ في منطقة نجران ومحافظاتها حسب خطة الأمانة، وتتماشى مع توجيهات وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وشدد المهندس العتيبيي على الجميع بتحقيق أعلى معدلات رضا المستفيدين من خدمات القطاع البلدي التي تقدمها البلديات والتعاون والشراكة مع المجالس البلدية لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والمشروعات.

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13:18ت م

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