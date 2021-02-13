السعودية اليوم / الإمارات تسجّل 2,631 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة



أبوظبي 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 2,631 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 345,605 إصابات ، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1,001 وفاة، مشيرة إلى شفاء 3,589 حالة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 326,780 حالة.

// انتهى //

13:07ت م

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أبوظبي 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسسجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 2,631 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و15 وفاة.وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 345,605 إصابات ، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1,001 وفاة، مشيرة إلى شفاء 3,589 حالة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 326,780 حالة.// انتهى //13:07ت م0041

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