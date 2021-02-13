مصرع 19 شخصًا في انفجار مصنع بالهند

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-13

متابعات الخليج 365 - متابعة

لقي 19 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات بجروح إثر انفجار بمصنع للمفرقعات النارية في فيرودوناغار بولاية تاميل نادو الهندية.

وأفاد المسؤول المحلي آر كانان لوكالة الصحافة الفرنسية أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع، مضيفًا أن 34 جريحًا يتلقون العلاج.

وأوضح أن نحو 74 شخصًا كانوا في المصنع وقت الانفجار، مشيرًا إلى أن الشرطة فتحت تحقيقًا بالحادثة.

