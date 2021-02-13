السعودية | المختطف السابق "الخنيزي" يحتفل بمرور عام على عودته لأهله

شكرا لقرائتكم المختطف السابق "الخنيزي" يحتفل بمرور عام على عودته لأهله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشر المختطف "موسى الخنيزي" مقطع فيديو على حسابه التواصلي في "سناب شات"، يوثق احتفاله بذكرى مرور عام على عودته إلى أسرته، بعد اختطافه قبل 20 عاماً في الحادثة الشهيرة "خاطفة الدمام".

وقال الخنيزي في مقطع الفيديو: "في مثل هذا اليوم كان الجميع مصدوماً، بمن فيهم أنا، ولكن كانت الفرحة تطغى على الصدمة، كنتُ متشوقًا أن أرى أهلي بعد غياب كل هذه السنوات، كنت مصدوماً لدرجة أني فكرت هل أهلي يبوني ولا ما يبوني".

وروى الخنيزي تفاصيل أول لقاء بينه وبين والدته، والذي وصفه بأصعب وأجمل المواقف التي حدثت له في حياته، ففي مكان عام بعد أن أحضرها أخوه حسين دون علمها وقال: "حضنتها وقعدت أحضنها حتى قالت "وليدي" وكانت فرحانة فيني وأنا فرحان فيها، حينها زالت من تفكيري أن أهلي ما يبوني".

واسترجع الخنيزي ذكرى أول وجبة تناولها من يد أهله قائلاً: "لا أزال أذكر الشاورما اللي عطوني إياها، وبكميات كبيرة وقالو لي هذه لك ولإخوانك".

يجدر بالذكر أن موسى علي منصور الخنيزي من مواليد الدمام 1999 من أب سعودي وأم سعودية، ولد بمستشفى الولادة بالدمام واختطف من قبل امرأة سعودية في عام 1999، والآن بعد فحص DNA له ولوالدته تبين أنه شقيق محمد الخنيزي، والآن عاد إلى أحضان عائلته رسمياً بعد الفحص.

وفي التفاصيل، وفي عام 1999 في مستشفى الولادة بالدمام، أتت امرأة سعودية تدعى مريم عمرها 53 سنة، إلى والدة أم موسى متنكرة بزي ممرضة، تطلب غسل المولود موسى، بحجة أن رأسه متسخ، وبطبيعة الوالدة أعطتها ولا تعرف أنها ليست ممرضة، وأخذته المرأة الغريبة واختفت عن الأنظار، وغاب موسى عن أهله لمدة 20 سنة.

ولكن موسى ليس وحده المختطف، بل كانت المرأة السعودية قد اختطفت قبله طفلاً في 1996، ولم يتم التعرف على هويته حتى اللحظة، يذكر أن الخاطفة ربتهما ورعرعتهما حتى أصبحا شابين ناضجين، ولكن عندما ذهبت المرأة إلى قسم الشرطة الشرقية بطلب استخراج بطاقة رسمية لهويتين وطنيتين لاثنين من المواطنين لديها، ادعت أنهما لقيطان وأنها عثرت عليهما منذ قرابة عشرين عاما، وقامت بالاعتناء بهما وربتهما دون الإبلاغ عنهما عندما وجدتهما.

الأمر الذي أثار غرابة لدى الشرطة، وتم البحث عن المواليد المفقودين ليتبين من فحص DNA لموسى مع والدته، أنه ابنها المفقود منذ عشرين سنة، وأن هذه السيدة السعودية اختطفتهما من المستشفى، وليسا لقيطين، حيث تم الإيداع بها في السجن والبحث لا يزال جارياً عن سبب اختطافها لموسى والشخص الثاني.