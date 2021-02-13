شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طالب ينال إعجاب الكثيرين بعد ردة فعله على تعرضه للظلم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نال طالب مراهق على إعجاب الجميع، خلال مشاركته مع قناة "الرسالة" في برنامج الإعلامي محمد الشمراني ، "رايح جاي"، وذلك بسبب ردة فعله على الظلم الذي تعرض له.

وذكر المراهق، موقف تعرض فيه للظلم من قبل شخصاً اتهمه بالغش وبقيامه بيع أسئلة الاختبارات مقابل 500 ريال، وثبت كذب اتهامه بعد التحقيق في الواقعة من قبل المدرسة.

وأوضح الطالب قائلًا: "الله يسامحه فنبي الله محمد سامح قوم قريش ليش احنا البشر ما نسامح والدنيا دوارة إذا ما علمناه الدنيا بتعلمه".