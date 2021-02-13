شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "السلمي" يوضح مدى مضاعفة الحسنات والسيئات في الأشهر الحُرم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ عبد الله السلمي عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء مدى مضاعفة الحسنات والسيئات في الأشهر الحرم .

وأكد الشيخ عبد الله السلمي في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة الفضائية أن الأشهر الحُرم من الأشهر التي عظمها الله سبحانه وتعالى ، وقال تعالى : "منها أربعة حرم ذلك الدين القيم " ، وكذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف .

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ظلم النفس فيها بالتقصير في الطاعات ، وظلم الغير لأنه من البغي وقطع الرحم ، وهو من أعظم المحرمات في الأشهر الحرم ، سواء في هتك الأعراض أو سلب الأموال أو الغيبة والنميمة .

وأضاف الشيخ عبد الله السلمي أن العمرة اختلف فيها أهل العلم ، فبعضهم قال أنه إذا اعتمر المسلم في رجب شريطة ألا يخصها بيوم محدد ، مشيراً على عظمة الحسنات وأعمال الطاعات في هذه الايام .