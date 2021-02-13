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بالفيديو.. مواطن يوزع 40 خزانًا لسقيا الطيور بالخبر

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الرياض - علي القحطاني - الخبر (صدى):

أقدم مواطن في محافظة الخبر، على تصرف إنساني يحمل معاني الرحمة، حينما وزع 40 خزانًا لسقيا الطيور.

وقام المواطن مقبل السحيمي بتجميع الخزانات المستعملة، وفي خلال سنتين تم توفير المياه والأكل للطيور في 40 موقعًا، فيما يهدف إلى الوصول إلى 100 موقعًا، وفقًا لتقرير لـ "العربية" .

وأوضح المواطن صاحب المبادرة: "فكرت فيها بعد ما شفت الناس اللي يسقون الطيور ويطعمونهم بطرق قديمة وبدائية، بلاستيك عادي والله أكرمني بهالفكرة فحطيت الخزان عشان أريحهم ويصير سقيا الطيور أسهل".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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