شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يوزع 40 خزانًا لسقيا الطيور بالخبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الخبر (صدى):

أقدم مواطن في محافظة الخبر، على تصرف إنساني يحمل معاني الرحمة، حينما وزع 40 خزانًا لسقيا الطيور.

وقام المواطن مقبل السحيمي بتجميع الخزانات المستعملة، وفي خلال سنتين تم توفير المياه والأكل للطيور في 40 موقعًا، فيما يهدف إلى الوصول إلى 100 موقعًا، وفقًا لتقرير لـ "العربية" .

وأوضح المواطن صاحب المبادرة: "فكرت فيها بعد ما شفت الناس اللي يسقون الطيور ويطعمونهم بطرق قديمة وبدائية، بلاستيك عادي والله أكرمني بهالفكرة فحطيت الخزان عشان أريحهم ويصير سقيا الطيور أسهل".