︎ :
.
نفت هيئة مكافحة الإشاعات صحة ما تردد بشأن ارتفاع تعرفة أسعار الكهرباء من 18 إلى 33 هلله.
وأكدت الهيئة أن ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء غير صحيح.
وأكدت أن الصورة المتداولة عن خبر ارتفاع تعرفة أسعار الكهرباء متكررة منذ عام 2019م، ومصدرها موقع مزيف ينتحل هوية مواقع سعودية.
Source slaati
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة ارتفاع تعرفة أسعار الكهرباء من 18 إلى 33 هلله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.