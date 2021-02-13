حقيقة ارتفاع تعرفة أسعار الكهرباء من 18 إلى 33 هلله

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نفت هيئة مكافحة الإشاعات صحة ما تردد بشأن ارتفاع تعرفة أسعار الكهرباء من 18 إلى 33 هلله.

وأكدت الهيئة أن ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء غير صحيح.

وأكدت أن الصورة المتداولة عن خبر ارتفاع تعرفة أسعار الكهرباء متكررة منذ عام 2019م، ومصدرها موقع مزيف ينتحل هوية مواقع سعودية.

Source slaati

