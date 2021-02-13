“توكلنا” يوضح مدى إمكانية تفعيل حساب للأطفال ومن لا يملك حسب في “أبشر”

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أكد تطبيق توكلنا التابع لوزارة الصحة أمس الجمعة أنه يمكن تفعيل حساب توكلنا دون أن يكون لصاحبه حساب في أبشر من خلال الإستعانة بأحد مستخدمي أبشر لتعريف الرقم في توكلنا .

كما أكد تطبيق توكلنا أن التسجيل متاح للأطفال وجميع الأعمار ، وأن تصريح التجمع يمكن استخدامه من قبل الأفراد في حال استضافتهم لزائرين في مناسبة معينة كالأعراس والتعزية وغيره مع الإلتزام بتعليمات وزارة الداخلية . Source slaati





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