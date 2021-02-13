فيديو.. الشيخ المطلق يوضح ماذا يفعل من حضر إلى الصلاة والإمام في الجلوس الأخير قبل التسليم

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، ما يجب على المرء فعله إذا جاء في آخر صلاة الجماعة ومعه من يقيم معه صلاة الجماعة.
وأضاف، خلال استضافته في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”، أن على المرء في هذه الحالة أن ينتظر حتى يسلم الإمام، ويصلي مع من معه صلاة الجماعة.
وأكد أن تكبيرة الإحرام تكفي عن تكبيرة الركوع إلا أن الأفضل أن يكبر المرء تكبيرة الإحرام ومن ثم يكبر للركوع، على أن يكبر تكبيرة الإحرام واقفاً.
Source akhbaar24.argaam
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