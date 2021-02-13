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قادت تغريدة سابقة للاقتصادي الشاب الراحل محمد الخميس – كان قد نشرها على حسابه قبل سنوات – زملاءه وأصدقاءه للقيام بعدد من الأعمال الخيرية.
وكتب “الخميس” – الذي توفي أمس الجمعة – في تغريدة نشرها قبل 9 سنوات ” شابٌ مات، فقام أصحابه ببناء مسجد له، وشابةٌ ماتت فحفرت صديقاتها لها بئراً، اللهم ارزقني من أصحابي من يَذكرني بعد موتي”.
وأعلن أحد أصدقاء الخميس أن أصحابه وزملاءه سيتعاونون لبناء مسجد باسمه، كما سيتكفلون بمنحة دراسية لأحد المميزين في المجال المالي، مضيفًا أن محبي الراحل قاموا بتغطية سكن لإحدى الأسر عن طريق “جود الإسكان”، حيث أشاد المتابعون بذلك وأثنوا على وفاء أصدقائه.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر تغريدة قبل سنوات للراحل محمد الخميس تقود زملاءه للقيام بمبادرة خيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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