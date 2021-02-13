صورة لخيمة عليها العلم السعودي أقامها مصري على أرضه الزراعية بعد عودته لبلاده تلفت الأنظار

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لفتت صورة لخيمة عليها العلم السعودي أقامها مواطن مصري على أرضه الزراعية بعد عودته لبلاده، وتحديدًا لمحافظة المنوفية، في دلتا النيل شمال القاهرة، الأنظار على مواقع التواصل.

وبيّنت الصورة الخيمة مقامة على حدود أرض زراعية ومطلة على طريق، فيما ظهر فوقها العلم السعودي، حيث أوضح ناشر الصورة أن صاحب الأرض عاد من السعودية، وأنه أقامها ورفع العلم عليها.

وأضاف أن هذه الأشياء البسيطة جميلة وتدعو للفرح، وتوضح مدى حب الناس للمكان الذي له فضل وخير عليهم.

وعلق مغردون سعوديون بكلمات طيبة مشيدين بالموقف، فيما قال ناشر الصورة إنه لا يعرف الرجل، ولكن يرى أن فعله يدل على محبته للمكان الذي عاش وعمل به.

Source akhbaar24.argaam

