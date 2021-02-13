وزارة الصحة توضح المدة المسموح بها بين كل تبرعين بالدم

أوضحت وزارة الصحة، المدة المسموح بها بين كل تبرعين بالدم، مشيرة إلى أنه يمكن التبرع بالدم مرة ثانية بعد ثمانية أسابيع من التبرع الأول.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًّا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «الفترة الزمنية المسموح بها بين كل تبرعين ثمانية أسابيع، على ألا تزيد مرات التبرع عن خمس مرات في العام الواحد».

وقال المواطن في استفساره: كم المدة المسموح بها وبعدها يمكنني التبرع بالدم مرةً أخرى؟

وكانت وزارة الصحة أوضحت –في وقت سابق- أنه لا يوجد –حتى الآن- دليل علمي يمنع متلقي لقاح كورونا من التبرُّع بالدم، مشيرة إلى أنّه لا مانع من أخذ مرضى حساسية الطعام والأكزيما للتطعيم.

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