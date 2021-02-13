يُرى بالعين المجردة.. فلكية جدة: هلال رجب يزين سماء السعودية والوطن العربي

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنه يمكن رصد هلال شهر رجب بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب شمس مساء اليوم السبت، حيث يشاهد بسهولة بالعين المجردة في حال كانت السماء خالية من الغيوم.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زاهرة -عبر صفحة الجمعية على فيسبوك- إن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وخلال بضع ليالي سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وأوضح أن القمر وصل منزلة الاقتران مساء أول أمس الخميس (11 يناير) عند الساعة (10:05) مساءً بتوقيت السعودية، منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئًا دورة اقترانية جديدة.

وأشار رئيس فلكية جدة، إلى أنه -يوماً بعد يوم- سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءاته ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل، وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس .

وأوضح رئيس فلكية جدة، أنه بشكل عامّ يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب أثناء دورانه حول الأرض.

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