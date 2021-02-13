صورة سيلفي توثق زيارة وزير الصحة إلى أحد المستشفيات

وثّق طبيب سعودي، زيارة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بأحد المستشفيات بشكل مفاجئ وسرّي، ودون ملاحظة أحد من الإداريين أو الطاقم الطبي.

ونشر الدكتور عبدالله الزهراني –عبر حسابه على تويتر- صورة له مع وزير الصحة، موضحًا أنَّ الوزير كان يتجوَّل في طرقات المستشفى للاطمئنان على سير العمل، وأنّه لم يعرفه إلا بالتدقيق في عينيه.

وقال الزهراني يصف وزير الصحة، «رجل بسيط يتجوّل بين الممرات، لم أنتبه لوجوده إلا بعد التدقيق في وجهه السمح، كان يتفقد أحوال عامة الشعب بالمستشفى بدون لفت انتباه».

وتابع الطبيب الزهراني «مثال مشرف للوطن وقدوة حسنة يحتذى بها، وفقك الله ورعاك وسدد خطاك على ما تقومون به من جهود عظيمة للوطن».

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