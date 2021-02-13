حساب المواطن: عقد الإيجار الإلكتروني كاف لإثبات الاستقلالية

أوضح برنامج حساب المواطن، أن مستندًا واحدًا مثل عقد الإيجار الإلكتروني، كاف لإثبات استقلالية المستفيد من دعم البرنامج.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًّا على استفسار من مواطن بهذا الشأن: «نعم.. يكتفى بإرفاق مستند واحد لإثبات الاستقلالية، وفي حال تم إرفاق عقد إيجار كمستند لإثبات الاستقلالية، لا بد من إرفاق (عقد إيجار إلكتروني موحد من شبكة إيجار) ساري الصلاحية باسم المتقدم بالطلب».

وقال المواطن في استفساره، هل عقد الإيجار الإلكتروني يكفي لإثبات الاستقلالية؟

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