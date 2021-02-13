بالفيديو.. مواطن يوفر 40 موقعًا لسقيا وإطعام الطيور بالخبر

ضرب مواطن سعودي مثلًا في التعاطف والرفق بالحيوان والطير، حيث قام بتوزيع 40 خزانًا لسقيا وإطعام الطيور في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية.

مبادرة سقيا الطيور بمحافظة الخبر –وفقًا للعربية- كانت مبادرة فردية من قبل المواطن «مقبل السحيمي»، حيث قام بتجميع خزانات المياه غير المستعملة واستخدامها لسقيا الطيور.

وخلال عامين، تمكن السحيمي من توفير المياه والطعام للطيور في 40 موقعًا بمحافظة الخبر، ويهدف السحيمي إلى إنشاء 100 موقع لسقيا وإطعام الطيور.

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