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دراسة لـ«الصحة» تكشف الارتباط بين التهوية وفيروس كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - أجريت على عدد من الحالات المصابة

أكدت وزارة الصحة أن التهوية عامل مهم جدًا ورئيسي في تقليل تلوث الهواء والحد من انتشار فيروس المستجد.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت وزارة الصحة، إن هناك دراسة تم إجراؤها على 318 حالة مُصابة بفيروس كورونا المستجد، وخلصت الدراسة إلى نتائج مفادها أن جميع الحالات أثبتت حدوث تفشي في الأماكن المغلقة، مثل: المطاعم والمكاتب ومراكز التسوق، وسكن العمال وسفن الرحلات والمركبات.

ونصحت «الصحة» بضرورة الحفاظ على التهوية للحد من انتشار .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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