السعودية اليوم / رئاسة المسجد النبوي تكثف الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمسجد النبوي



المدينة المنورة 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمال الاجراءات الاحترازية والوقائية في الأقسام النسائية لتشديد الحماية للمصلين بالمسجد النبوي من فيروس

وتنفذ الفرق الميدانية النسائية على مدار الساعة برامج التنظيف والتطهير للأرضيات والسجاد داخل المصليات والساحات النسائية بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة لحياة الإنسان، إلى جانب مواقع الوضوء قبل وبعد الصلوات بمعدل 10 مرات يوميًا، إضافة إلى تطهير المكاتب النسائية والسلالم المؤدية إليها وإلزام جميع العاملات بالوكالة باتباع وسائل الحماية الشخصية والمحافظة عليها من خلال ارتداء القفازات الوقائية لضمان السلامة للجميع.

كما شملت الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الوكالة النسائية رفع حافظات ماء زمزم من الأقسام النسائية واستبدالها بعبوات زمزم لتوزيعها على الزائرات وحثهن ونصحهن بعدم إحضار الأطفال والبعد عن التجمعات النسائية داخل المسجد وساحاته والمباعدة بين صفوف المصليات حرصًا على سلامتهن.

// انتهى //

12:55ت م

0039



المدينة المنورة 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسكثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمال الاجراءات الاحترازية والوقائية في الأقسام النسائية لتشديد الحماية للمصلين بالمسجد النبوي من فيروس كورونا وتنفذ الفرق الميدانية النسائية على مدار الساعة برامج التنظيف والتطهير للأرضيات والسجاد داخل المصليات والساحات النسائية بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة لحياة الإنسان، إلى جانب مواقع الوضوء قبل وبعد الصلوات بمعدل 10 مرات يوميًا، إضافة إلى تطهير المكاتب النسائية والسلالم المؤدية إليها وإلزام جميع العاملات بالوكالة باتباع وسائل الحماية الشخصية والمحافظة عليها من خلال ارتداء القفازات الوقائية لضمان السلامة للجميع.كما شملت الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الوكالة النسائية رفع حافظات ماء زمزم من الأقسام النسائية واستبدالها بعبوات زمزم لتوزيعها على الزائرات وحثهن ونصحهن بعدم إحضار الأطفال والبعد عن التجمعات النسائية داخل المسجد وساحاته والمباعدة بين صفوف المصليات حرصًا على سلامتهن.// انتهى //12:55ت م0039

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئاسة المسجد النبوي تكثف الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.