السعودية اليوم / النمسا تسجّل 1433 إصابة جديدة بكورونا



فيينا 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

سجّلت النمسا 1433 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان أن إجمالي حالات التعافي من الفيروس حتى الآن بلغ أكثر من 409 آلاف حالة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات وصل إلى 8195 وفاة.

// انتهى //

12:31ت م

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فيينا 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسسجّلت النمسا 1433 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل إجمالي الإصابات إلى 432294 إصابة.وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان أن إجمالي حالات التعافي من الفيروس حتى الآن بلغ أكثر من 409 آلاف حالة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات وصل إلى 8195 وفاة.// انتهى //12:31ت م0036

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