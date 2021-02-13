السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، في منطقة المدينة المنورة تضمنت بمشيئة الله سحب رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية ، المهد، خيبر، وادي الفرع، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً .

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12:25ت م

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