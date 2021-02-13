السعودية اليوم / مصرع 19 شخصًا في انفجار مصنع بالهند



نيودلهي 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

لقي 19 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات بجروح إثر انفجار بمصنع للمفرقعات النارية في فيرودوناغار بولاية تاميل نادو الهندية.

وأفادت المسؤول المحلي آر كانان لوكالة الصحافة الفرنسية أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع، مضيفًا أن 34 جريحًا يتلقون العلاج.

وأوضح أن نحو 74 شخصًا كانوا في المصنع وقت الانفجار، مشيرًا إلى أن الشرطة فتحت تحقيقًا بالحادثة.

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12:02ت م

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