السعودية اليوم / روسيا تسجل 14861 إصابة بفيروس كورونا



موسكو 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

سجلت روسيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية 14861 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4057698 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 79696 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي حالات التعافي بلغ 3577907 حالات بعد شفاء 18765 حالة.

// انتهى //

11:45ت م

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موسكو 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسسجلت روسيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية 14861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و502 وفاة.وأفاد مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4057698 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 79696 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي حالات التعافي بلغ 3577907 حالات بعد شفاء 18765 حالة.// انتهى //11:45ت م0031

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