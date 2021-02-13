

برلين 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 8354 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى مليونين و328447 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 64742 وفاة.

// انتهى //

10:40ت م

0025



برلين 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 8354 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، و551 وفاة.وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى مليونين و328447 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 64742 وفاة.// انتهى //10:40ت م0025

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 8354 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.