بريطانيا وفرنسا وألمانيا تدين بشدة اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار أبها

محمد الفلاح - السبت 13 فبراير 2021

أدانت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.



وأكدت المجموعة في بيان نشرته الحكومة البريطانية أن استمرار الاعتداءات التي تستهدف مناطق مدنية تعدّ انتهاكا للقانون الدولي، ودليلا على خطورة ما يشكّله انتشار الطائرات المسيّرة على استقرار المنطقة .

كما جدّدت الدول الثلاث في البيان ، دعمها لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها