اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون لاستهداف مطار أبها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-13

متابعات الخليج 365 - أبها

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقها الحوثيون لاستهداف مطار أبها الدولي.

وأكد التحالف “إحباط كافة المحاولات الإرهابية التصعيدية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران”.

استهداف مطار أبها:

يذكر أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق، عن تعرض طائرة مدنية على أرض مطار أبها الدولي لحريق تم السيطرة عليه نتيجة المحاولة الإرهابية الحوثية باستهداف المطار.