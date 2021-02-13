حساب المواطن يوضح ضوابط عقد الإيجار لإثبات الاستقلالية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، اليوم السبت، ضوابط عقد الإيجار الإلكتروني لإثبات الاستقلالية والحصول على الدعم المستحق.

وقال حساب متابعات الخليج 365، في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين أنه: “يُكتفى بإرفاق مستند واحد لإثبات الاستقلالية”.

وتابع برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال تم إرفاق عقد إيجار كمستند لإثبات الاستقلالية لا بد من إرفاق (عقد إيجار إلكتروني موحد من شبكة إيجار) سارٍ الصلاحية باسم المتقدم بالطلب”.

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب متابعات الخليج 365 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والثلاثين 10.7 ملايين مستفيد.

تعويضات حساب متابعات الخليج 365

وأوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ حوالي 13 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 90 مليار ريال منها 667 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني: إن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1048 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 183 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

مبلغ الدعم لربات الأسر

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلون 58%، موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.



