نصائح طبية من أجل عمر أطول فما هي؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-13

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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يعتمد طول العمر على قرارات نمط الحياة التي يتخذها الإنسان، ويلعب النظام الغذائي دورًا بارزًا في هذا الأمر، حسبما أبرزت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

نصائح طبية لحياة أفضل

وتحدثت الصحيفة إلى طبيب بارز للتعرف على نصائح طبية بسيطة يمكن أن يكون لها تأثير كبير في إمكانية إطالة عمر الإنسان، وفي هذا، وجه عامر خان، وهو طبيب حائز على العديد من الجوائز وخبير في الطب التجديدي، عدداً من النصائح لإطالة عمر البشر وقال إنه يجب التأكد من أن اللحوم والأسماك وكذلك الدواجن تأتي من مصادر حيوانية صحية وسليمة.

وأضاف خان أنه يجب عدم الإفراط في استهلاك المصادر الحيوانية من لحوم وأسماك وغيرها، والالتزام الإرشادات ، والتي تنص على ألا يتجاوز حصة اللحوم حجم راحة يدك ، حوالي 75 جرامًا.

الخضراوات والفاكهة الطعام الأهم

كما أشار إلى أن هناك قاعدة مفادها أن الكربوهيدرات المنخفضة أفضل بكثير للصحة من الكربوهيدرات عالية السكريات، ووفقًا للدكتور خان ، فإن تناول الكربوهيدرات غير المصنعة أمر لا بد منه لصحة طويلة الأمد ويمكن تحقيق ذلك عن طريق زيادة النظام الغذائي بالفواكه والخضراوات الملونة.

وتشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن خفض السعرات الحرارية بنسبة 10-50 في المائة يمكن أن يزيد من عمر الفرد الأقصى، كما أظهرت الدراسات التي أجريت على البشر روابط مماثلة بين تناول السعرات الحرارية المنخفضة وطول العمر مع احتمالية أقل للإصابة بالأمراض.

ويقول الدكتور خان: “من الطبيعي أن يساعد تقييد السعرات الحرارية على تقليل الوزن الزائد في الجسم ودهون البطن ، وكلاهما ينطوي على مخاطر تقليل العمر الافتراضي، كما أشار إلى أن الأعشاب والتوابل لا تجعل الطعام مذاقه جيد فحسب ، بل لها أيضًا تأثير مفيد على الصحة.”



