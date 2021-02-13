إصابة امرأتين دهساً في صامطة جازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-13

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بجازان حادث دهس لامرأة في العقد الثالث نتج عنه عدة إصابات وتوقف القلب والتنفس وذلك على طريق الجرادية – الحضرور.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي بجازان الأستاذ بيشي الصرخي أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغاً على الرقم (٩٩٧) في تمام الساعة ١٫٥٩من صباح اليوم السبت عن وجود حالة دهس لامرأة في العقد الثالث على طريق الجرادية باتجاه قرية الحضرور، وتم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث وعند وصول الفرقة والكشف على الحالة تبين أن لديها عدة إصابات وتوقف القلب والتنفس قدمت الفرقة الإسعافية لها إنعاشاً قلبياً ورئوياً وجميع الإجراءات الطبية اللازمة حتى وصولها إلى مستشفى صامطة العام لاستكمال إجراءات علاجها.

حادث دهس في الجرادية

من جهة أخرى باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بجازان حادث دهس آخر لامرأة أخرى نتج عنه بعض الكدمات وحالتها مستقرة.

وقال بيشي الصرخي إن غرفة العمليات تلقت صباح اليوم السبت عند الساعة ٨٫١٦ بلاغاً عن حادث دهس لامرأة على حزام قرية الجرادية باتجاه الركوبة.

وعلى الفور تم توجيه فرقه إسعافية إلى موقع الحادث وعند وصول الفرقة تبين أن لديها كدمات وحالتها الصحية مستقرة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابة ونقلها إلى مستشفى صامطة لتلقي العلاج.