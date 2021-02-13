وظائف شاغرة في الشركة السعودية للكهرباء.. رابط وطريقة التقديم

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توفير عدد من الوظائف الشاغرة لديها، وذلك ضمن الخدمات التي توفرها الشركة للمواطنين والمقيمن في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم الشركة الكثير من الخدمات بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد علي المواطنين في المملكة خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وتقدم الشركة من وقت لآخر فرص عمل للشباب في المملكة ، حيث تعد من الأماكن المفضلة لدي الشباب وذلك لراتبها المناسب ودورها المرموق في جميع مناطق المملكة.

ونتعرف في السطور التالية علي الوظائف التي أعلنتها عن الشركة، ومسميات هذه الوظائف وكذلك طريقة التقديم ورابط التقديم وكيفية التواصل مع خدمة عملاء الشركة وغيرها من المعلومات الهامة.

مكان العمل والمؤهلات المطلوبة

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافر عددا من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للمواطنين السعوديين من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير.

وأوضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة في عدد من التخصصات ويتم العمل في المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

مسميات وظائف شركة الكهرباء

وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء، تفاصيل الوظائف الشاغرة ومسمياتها لحملة الماجستير والبكالوريوس والتي جاءت علي النحو التالي:

محلل أول إدارة المخاطر/ العلاقات العامة.

محلل أول إدارة المخاطر/ المالية.

محلل المحاسبة.

مهندس نقل.

أخصائي إدارة المخاطر.

ممثل اكتساب المواهب.

رابط وطريقة التقديم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء

وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن فتح باب التقديم والتسجيل علي الوظائف سالف الذكر بدءا من يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021، وذلك عبر الدخول علي الموقع الإلكتروني للتوظيف.

ويمكن من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني للتوظيف التقديم علي الوظائف وشروط التوظيف ومتطلبات كل وظيفة علي حدة.

طرق التواصل مع شركة الكهرباء

وفرت شركة الكهرباء السعودية، عدد من قنوات الاتصال، للتسهيل علي المواطنين والعملاء في أنحاء المملكة، ومساعدة جميع السكان وتقديم الدعم لهم وحل المشكلات التي تتعلق بالكهرباء، حيث يمكن للعملاء اختيار طريقة تاصل من الطرق التالية: