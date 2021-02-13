شكرا لمتابعة خبر عن إنشاء محاكم متخصصة في دعاوى الأخطاء الطبية قريباً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

يعتزم المجلس الأعلي للقضاء إنشاء محاكم طبية متخصصة للبت في القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية ، وذلك على غرار المحاكم العمالية والتجارية .

وتهدف المحاكم الطبية المتخصصة لسرعة البت في القضايا التي تستغرق سنوات ، وضمان صحتها لما تتعلق به من صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ، وذلك بالتعاون مع وزارتي العدل والصحة .

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أعلن مؤخراً عن فتح باب التخصيص في الدوائر المختصة بدعاوى ضد الأخطاء الطبية على أن تكون الأولوية لشغل المناصب القضائية لمن سبق لهم المشاركة في الهيئات الشرعية الصحية بوزارة الصحة ، وفقاً لـ " الرياض " .