شكرا لمتابعة خبر عن فيديو يكشف أبرز الأسماء الوهمية للعسل والزيوت المغشوشة بعد ضبط كميات كبيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت كواليس ضبط كميات كبيرة من العسل المغشوش في منشأة سكنية بالرياضعن بعض الأسماء الوهمية للشركات التي يتم الترويج لها عبر " تويتر "، وطرق وصول العسل المغشوش للأسواق .

وأوضح مقطع فيديو للإعلامي فيصل العبد الكريم الكميات الكبيرة التي تم ضبطها بمنشأة سكنية غير مرخص لها ومن شركة تدعي التسجيل في هيئة الغذاء والدواء بينما تفتقر لأدنى الإشتراطات الصحية .

كما أكد مسؤولي الضبط والرقابة أن هذا العسل الذي يدعون أنه محلي أو بلدي هو في الحقيقة عسل مستورد من أرخص وأردأ الأنواع ويتم إعادة تعبئته وبيعه بأرباح عالية بعد وضع شعارات وهمية عليه والترويج له عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

كما أظهر الفيديو الروائح الكريهة والحشرات للزيوت والعسل ، وطرق التخزين السيئة وغيرها من المخالفات حيث تم مصادرة جميع الكميات مع تحذير المستهلكين من مثل هذه المنتجات الوهمية ومنها اسم مناحل السيف الدولية ، واسماء زيوت تدعي أنها غنية بـ أوميجا 3 كما جاء في الفيديو .

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