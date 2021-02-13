شكرا لمتابعة خبر عن خطوات تسجيل المكفول في تطبيق "توكلنا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، اليوم السبت، عنن خطوات تسجيل أحد المكفولين في التطبيق ممن لا يملكون حسابًا في أبشر.

وذكر تطبيق توكلنا أنه يقوم أحد المسجلين بمنصة أبشر، بالدخول على حسابه ثم اختيار (خدماتي) ثم (الخدمات العامة) ثم اختيار خدمة (تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا) ثم تعبئة بيانات من ليس لديه حساب في أبشر.

وأضاف التطبيق أنه أثناء تسجيل المواطن أو المقيم حسابًا في تطبيق توكلنا، سيتم إرسال رمز التحقق إلى رقم الجوال المسجل في منصة أبشر.