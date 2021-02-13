شكرا لمتابعة خبر عن ترحيب واسع بالمنصة الموحدة للتوظيف بعد رصد مزاياها لطرفي العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رحب خبراء الإقتصاد والموارد البشرية بإنشاء المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً .

وأكد الخبراء أن هذه المنصة ستقدم فرص عادلة للراغبين في التوظيف بالقطاعين العام والخاص وكذلك توفير الموارد البشرية التي يحتاجها العمل في القطاعين ، حيث تتوفر بيانات طالبي العمل والتصديق على السير الذاتية من جهة ، وتوفير إعلانات الوظائف بدقة وشفافية من جهة أخرى .

وأشاد الخبراء بالنظام مؤكدين أنه يحقق العدالة ويحسن الكفاءة ويخلق قاعدة بيانات لدى الدولة حول سوق العمل وحجم الأعمال ما يساعد على القضاء على البطالة وتعظيم الإستثمار .