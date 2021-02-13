ارتفع العدد إلى 52.. إغلاق 8 مساجد بعد إصابة مصلين بـ”كورونا”

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في مناطق مختلفة، وذلك بعد ثبوت إصابة 10 من المصلين بفيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس (الجمعة) أن عدد المساجد التي أغلقت احترازياً وصلت إلى 52 تم فتح 38 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.
وأشارت إلى أن الإغلاق جاء في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.
Source akhbaar24.argaam
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