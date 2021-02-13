تطبيق توكلنا لأصحاب المنشآت التجارية: فعّلوا خدمة إدارة التجمعات

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وجه تطبيق توكلنا نصيحة إلى أصحاب المنشآت التجارية بشأن تفعيل خدمة إدارة التجمعات.

وقال التطبيق في تغريدة له عبر تويتر: إذا كنت صاحب منشأة تجارية؛ فعّل خدمة إدارة التجمعات من تطبيق توكلنا؛ لتتمكن من تحديد الأعداد في منشأتك، وتلتزم بالإجراءات الاحترازية.

توكلنا والمخالفات:

ونفى تطبيق توكلنا في وقت سابق الشائعات المتداولة، والتي تزعم أن التطبيق يسجل مخالفات الإجراءات الاحترازية تلقائيًّا، مشيرًا إلى أن التطبيق هدفه الحفاظ على صحة الأشخاص وليس تغريمهم.

ودعا التطبيق الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، موضحًا أن مهمته الأولى هي حماية المجتمع من فيروس كورونا المستجد.

والتطبيق هو الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

تطبيق توكلنا:

تم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عددًا كبيرًا من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقًا قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.

Source almowaten

