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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لحادثة سطو مسلح على محل جوالات في ضاحية لبن بالرياض.
وأوضح الفيديو الذي تم تصويره من كاميرا مراقبة، اثنين من اللصوص، قام أحدهما بالبحث في كافة أرجاء المحل عن المال، في حين ظل الثاني خارج إطار زاوية الكاميرا يحاول منع المسؤول عن المحل من التحرك.
واستمرت عملية بحث الأول طويلًا دون فائدة، ما استدعى سؤال أحد السارقين للمسؤول عن المحل “وين الفلوس”، حتى قررا أخذ بعض الجوالات والأجهزة الموجودة بالمحل داخل حقيبة بلاستيكية، وسمع خلال المقطع البائع في المحل وهو يتألم من الاعتداء عليه ليدلهم على مكان النقود.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. سطو بالأسلحة البيضاء على محل جوالات في الرياض.. والبائع يئن ألمًا جراء الاعتداء عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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