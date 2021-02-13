“الدفاع المدني” يعلن إجراء اختبارات لمنصة الإنذار المبكر في حالات الطوارئ باعتماد “البث الخلوي”

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قالت المديرية العامة للدفاع المدني، إنها بصدد إجراء اختبارات تجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، باستخدام خدمة البث الخلوي، وذلك من يوم (الإثنين) المقبل ولمدة أسبوع.

وأبانت أن إجراء الاختبارات بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وسيتم من خلالها إرسال رسائل تحذيرية مصحوبة بنغمة صوتية مميزة ذات صوت عالٍ إلى الهواتف المتنقلة المتصلة بالشبكة.

وأضافت أن الاختبارات التجريبية ستجرى في مرحلتها الأولى بمدينة الباحة، ومحافظات حريملاء والعيينة وبقيق والشنان وبحرة والقنفذة وتنومة.

ولفتت المديرية إلى أن الرسائل والتنبيهات التي ستظهر على شاشات أجهزة هواتف المواطنين والمقيمين، هي لتجربة المنصة، وليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق بشأنها، وستسبقها رسائل نصية تحدد موعد بثها.

وتأتي المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ مواكبة للتقنيات الحديثة، بحيث يكون الإنذار برسائل نصية في منطقة جغرافية مستهدفة لتحذير سكانها من قرب وقوع حالة طارئة في المنطقة المحيطة بهم، من خلال أجهزة الهواتف المتنقلة.

Source akhbaar24.argaam

