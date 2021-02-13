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تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من ضبط شخص تورط بوضع أنبوبة غاز داخل غرفة صراف آلي تابعة لأحد البنوك، وقيامه بفتح الغاز ومن ثم مغادرة الموقع. وأوضحت شرطة المنطقة أن إجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية المتورط والقبض عليه وهو مواطن بالعقد الخامس من العمر. وأضافت أن المتهم أقر بما نسب إليه، وتم إيقافه تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر شخص يفتح أسطوانة غاز داخل غرفة صراف آلي بالرياض ويهرب.. والأمن يطيح به (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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