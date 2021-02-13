الصخري: سحب رعدية وأمطار متفاوتة الشدة على 6 مناطق

توقع المهتم بالأحوال الجوية، أبو عبدالرحمن الخريش الصخري، هطول أمطار متفاوتة الشدة ظهيرة ومساء اليوم السبت بعدة مناطق.

وقال الصخري –عبر تويتر- إنه متوقع تشكل سحب رعدية تهطل منها أمطار متفاوتة، قد تصل إلى غزيرة، على أجزاء من مناطق المدينة المنورة و مكة المكرمة والباحة وعسير وشرق المرتفعات.

وأشار إلى أن فرص هطول الأمطار قد تمتد بشكل أخف إلى أجزاء من جنوب غرب وجنوب منطقة حائل وغرب وشمال غرب منطقة القصيم.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لليوم السبت، سماءً غائمة جزئيًّا على غرب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات منطقتي عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق المملكة.

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