جامعة نجران: 164 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بعد

أعلنت جامعة نجران، أن نظام التعليم عن بُعد بالجامعة، قدم في أسبوعه الرابع من الفصل الدراسي الحالي خدماته لـ164.943 مستخدماً خلال الفترة من 7 - 11 فبراير الجاري.

وذكرت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالجامعة، في تقريرها الأسبوعي، أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة بلغ نحو أربعة ملايين وستمئة ألف ملف، وعدد لوحات المناقشة 4089 لوحة نقاش، ونحو 16885 تقييماً .

واستعرض التقرير تفاصيل 24.084 فصلًا افتراضيًّا، منها 905 جلسات متزامنة، حيث بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 164.511 حاضراً، وفيما بلغ عدد الشُّعَب 5831 شعبة، أدارها 1158 أستاذاً، بحضور 20.299 طالباً .

اقرا أيضا:

أكثر من 177 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران