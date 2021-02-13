«توكلنا» يوضح خطوات تسجيل المكفول في التطبيق

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، خطوات تسجيل أحد المكفولين في التطبيق ممن لا يملكون حسابًا في أبشر.

وذكر التطبيق –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يقوم أحد المسجلين بمنصة أبشر، بالدخول على حسابه ثم اختيار (خدماتي) ثم (الخدمات العامة) ثم اختيار خدمة (تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا) ثم تعبئة بيانات من ليس لديه حساب في أبشر».

وتساءل المواطن عن طريقة التعريف على المكفول (سائق) في تطبيق توكلنا؟

من جهة أخرى، أوضح التطبيق أنه أثناء تسجيل المواطن أو المقيم حسابًا في تطبيق توكلنا، سيتم إرسال رمز التحقق إلى رقم الجوال المسجل في منصة أبشر.

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