الحصيني: 3 تأثيرات للمنخفض الثلجي العملاق على السعودية والخليج

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، ثلاث تأثيرات للمنخفض الثلجي العملاق على السعودية ومنطقة الخليج، والذي يضرب دول شرق المتوسط بدءًا من الأربعاء المقبل.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع أن يمتد تأثير المنخفض العملاق إلى المملكة وبعض دول الخليج العربي، وأن يكون تأثيره عليها كالتالي:

أولًا: ارتفاع في الحرارة من (4) الى (6) درجات مئوية عما تم تسجيله أمس الجمعة 1442/6/30هـ.

ثانيًا: هبوب رياح مثيرة للغبار.

ثالثًا: تساقط الثلوج وهطول أمطار بعضها ثلجي على أجزاء من الشمالية والجوف وتبوك.

وأضاف الحربي أنه متوقع بدءًا من يوم الأربعاء القادم (17 فبراير) أن تتأثر تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن بمنخفض عملاق ثلجي، ومتوقع ثلوج من متوسطة إلى كثيفة، وعواصف رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة ورياح وسيول وتدنٍّ في درجة الحرارة ويستمر عدة أيام.

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